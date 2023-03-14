Can kaybı 48 bin 448

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin değerlendirme toplantısına katılan Soylu, şu bilgileri verdi: "6 Şubat'tan bu yana Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 448 oldu. Vefat edenler içerisinde yabancı uyruklu sayısı 6 bin 660.



21 BİN KONTEYNER



Bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda kimliklendirmesi devam eden sayı ise 1615. Bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da devam etmekte. Şu ana kadar deprem bölgesindeki vilayetlerimizde ve ilçelerimizde planlanan konteyner alanı 239, planlanan konteyner sayısı ise 115 bin 585. Şu an kurulumu biten konteyner alan sayısı 23, konteyner sayısı 21 bin, konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin. AFAD ve STK’lar tarafından dağıtımı yapılan ve kurulan çadır sayısı 433 bin 536 ve çadır kent sayısı 354. Günlük sıcak yemek dağıtımı ise tüm bölgede 3 milyon 882. Seçime vatandaşlarımızın katılması ve güvenliğinin sağlanması hususunda adımlarımızı atacağız. Deprem bölgesinden başka illere giden vatandaşlarımız seçimde belki orada oyunu kullanacak. Eğer orada oy kullanacaksa; ayın 17’si 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden kayıtlarını yeni yerleşim yeri adreslerine alabilecekler.”