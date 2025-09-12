Can Holding’e operasyon! Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el koyuldu

Haberin Devamı

Operasyonla ilgili İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, Can Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi birçok suça yönelik eylemler gerçekleştirildiği belirtildi.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI

Açıklamaya göre MASAK ve mali denetim birimlerinin düzenlediği raporlar neticesinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Haberin Devamı

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA

Savcılığın açıklamasında, holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddia edilerek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Ayrıca yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmanın hedeflendiği tespiti de yer aldı.





VARLIK BARIŞI DETAYI

Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ‘ortaklara borçlar’ hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ‘ortaklara borçlar’ hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı anlatıldı. Bu şekilde, yapılan bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu da ifade edildi.

Gözden Kaçmasın YÖK Başkanı Özvar'dan İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması Haberi görüntüle

GÜÇ VE İTİBAR ÇABASI

Haberin Devamı

Açıklamada, MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasadışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği belirtildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilerek, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ifade edildi. Açıklamada, “Şüphelilerin yasadışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır” denildi.

Haberin Devamı

TEKDAĞ GÖZALTINDA PATRONLAR ARANIYOR

Yapılan operasyonda, Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı. Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya ise halen aranıyor.

YÖK VE MEB AÇIKLAMA YAPTI: BİLGİ VE DOĞA’DA EĞİTİME DEVAM

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamada, “(İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne el konulması) Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi de bir açıklama yaptı ve “Üniversitenin akademik ve idari faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmekte, eğitim öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada da adı soruşturma kapsamında yer alan Doğa Koleji’nde eğitim öğretim süreçlerinin devam edeceği belirtildi.





Haberin Devamı

ARAMALAR 11 SAAT SÜRDÜ

Operasyon kapsamında saat 06.00 sıralarında Habertürk ve Show TV’nin Beyoğlu’ndaki binasına giren Jandarma ile TMSF yetkilileri, bilgisayar ve evrakları inceledi. Ekipler, saat 17.00’de binadan çıkardıkları bazı belgeleri araçlara koyarak ayrıldı. Aramalar yaklaşık 11 saat sürdü.

SON 6 YILDA ÖNEMLİ SATIN ALMALAR YAPTI

Son dönemde eğitim, sağlık ve medya yatırımlarıyla gündeme gelen Can Holding’in çıkış noktasını aslında enerji sektörü oluşturuyor. Şirketin bugünkü sahibi Kemal Can, 1973 Ağrı-Doğubeyazıt doğumlu. Ancak aslında aile şirketinde ikinci kuşağı temsil ediyor. Can Holding’in ana faaliyet alanlarına bakıldığında enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik gibi pek çok başlık var.

Haberin Devamı

2019’DA BİLGİ’Yİ ALDI 2024’TE HABERTÜRK’Ü

Can Holding, 2019 yılında Bilgi Üniversitesi’ni 90 milyon dolara satın alarak dikkat çekti. Ardından Doğa Koleji 2022’de holding bünyesine katıldı. Can Holding’in en dikkat çeken satın alması ise şüphesiz Ciner Yayın Holding oldu. Turgay Ciner, Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’yi de kapsayan tüm hisselerini Can Grubu’na devretti. O dönem Can Holding’den yapılan açıklamada medya sektöründeki yatırımların, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yürütüleceği vurgulandı.

Son olarak holdingin yatırımlarına Tekfen eklendi. 31 Mayıs’ta Tekfen’in KAP’a ilettiği faaliyet raporunda şirketin kurucu ortaklarından Berker Ailesi’nin yüzde 25.23 oranındaki hissesinin Can Holding tarafından satın alınmak üzere anlaşma sağlandığı duyuruldu. Devir işlemi Rekabet Kurumu’nun onayını bekliyordu. Bu satın alma tamamlansaydı Can Kültür’ün Tekfen’deki payı yüzde 42.69’a yükselecekti. Ancak Rekabet Kurulu bunun yerine Can Holding’e, Tekfen Holding üzerindeki kontrolü izinsiz devraldığı gerekçesiyle 10.9 milyon lira ceza kesmişti.