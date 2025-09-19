×
HABERLERGündem Haberleri

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Yetkisizlik kararı verildi

Güncelleme Tarihi:

#Can Holding#Yetkisizlik Kararı#Can Medya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 15:20

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla 'Nitelikli dolandırıcılık!, 'Vergi kaçakçılığı', 'Kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarının işlendiği iddiasıyla ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı sonrasında dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmanın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi. (DHA)

