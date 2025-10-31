×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Can Holding soruşturmasında Türkiye'den İran'a yazı

Güncelleme Tarihi:

#Can Holding#Soruşturma#İran
Can Holding soruşturmasında Türkiyeden İrana yazı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 12:49

Can Holding'e yönelik soruşturmada, holding yetkilileri hakkında İran'da soruşturma olup olmadığına yönelik, İran Adalet Bakanlığına yazı yazıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi. 

Gözden KaçmasınCan Holding soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı Kenan Tekdağın rolü böyle anlatıldıCan Holding soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Kenan Tekdağ'ın rolü böyle anlatıldıHaberi görüntüle

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Holding#Soruşturma#İran

BAKMADAN GEÇME!