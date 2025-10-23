Haberin DevamÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±nca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma", "yÃ¶netme", "kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olma", "suÃ§tan elde edilen mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama" ve "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda hakimliÄŸin 20 EylÃ¼l'de verdiÄŸi tutuklama kararÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerden Kenan TekdaÄŸ'Ä±n "malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin gayrimeÅŸru kaynaÄŸÄ±nÄ± gizlemek" ve "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi, Adnan YÄ±ldÄ±z, Mustafa Åžahin, Nurettin Paksoy ve Tuncay Åžahin'in de "suÃ§tan kaynaklanan malvarlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklamak" ve "suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulan Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸledikleri iddiasÄ±yla tutuklamaya sevk edildikleri kaydedildi.Â

Karar yazÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda kolluk fezlekesindeki anlatÄ±mlar, dosyada alÄ±nan ifade ve beyanlar, gizli tanÄ±k beyanlarÄ±, tutanaklar, MASAK raporlarÄ± ve vergi teknik raporlarÄ±ndaki tespitlere yer verildi.Â

Can Holding bÃ¼nyesindeki ÅŸirketler Ã¼zerinden ÅŸÃ¼pheliler Kemal Can ve Mehmet Åžakir Can'Ä±n elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerinin aklanmasÄ± amacÄ±na hizmet ettiÄŸine iliÅŸkin tespitler olduÄŸu belirtilen yazÄ±da, ÅŸÃ¼pheli Kemal Ã‡imen'in Ã¶rgÃ¼t hiyerarÅŸisi dahilinde Garanti MarketÃ§ilik AÅž, Edirnepet AkaryakÄ±t Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸletmeciliÄŸi AÅž, Ã‡orlu Benzin Ä°stasyonu Ä°ÅŸletmeciliÄŸi AÅž, Ã‡antakÃ¶y Petrol AÅž, Babaeski Petrol AÅž, Hayrabolu Petrol AÅž, KeÅŸan Petrol AÅž, Trakya Benzin Ä°stasyon Ä°ÅŸletmeciliÄŸi AÅž, Malkara Benzin Ä°stasyonu Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, TekirdaÄŸ Benzin Ä°stasyonu Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, LÃ¼leburgaz Petrol AÅž, Ev-Fa Hersekli Turizm Petrol Ur. Tic. Ltd. Åžti. isimli ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 'Bayi KazanÄ±m KatkÄ± PayÄ± ve Kurumsal Kimlik Bedeli" adÄ± ile sahte faturalar dÃ¼zenlendiÄŸi aklama faaliyetinde bulunduÄŸu ifade edildi.Â

YazÄ±da, tape kayÄ±tlarÄ±nda Kemal Ã‡imen'in oÄŸlu Devran Ã‡imen'e para yatÄ±rÄ±lmamasÄ±na iliÅŸkin sÃ¶ylemlerde bulunduÄŸu, ÅŸÃ¼pheli Devran Ã‡imen'in ise DoÄŸa OkullarÄ±nÄ±n yetkilisi olduÄŸu ancak sorulan sorulara cevap veremediÄŸi, hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Devran Ã‡imen'in ÅŸirketlerin devir hususlarÄ±na ve devredilme yÃ¶ntemlerine dair aÃ§Ä±klamalarda bulunamamasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n aklama faaliyetine iÅŸtirak ettiÄŸinin belirlenmesi Ã¼zerine KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak dosyanÄ±n yetkisizlik kararÄ±yla Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.Â

MASAK VE EMNÄ°YETÄ°N RAPORLARIÂ

YazÄ±dada, MASAK'Ä±n 22 AÄŸustos 2024'te gÃ¶nderdiÄŸi raporda "SuÃ§ Gelirlerinin AklanmasÄ± ve Ã–nlenmesi HakkÄ±nda Kanun" kapsamÄ±nda Can Holding bÃ¼nyesinde enerji ve teknoloji sektÃ¶rÃ¼ne ait birÃ§ok firma bulunduÄŸu, Ä°stanbul KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce gÃ¶nderilen raporda ise sÃ¶z konusu holdingin dayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim ve elektronik eÅŸya Ã¼retimi yapan firmalarÄ±n kontrolÃ¼nde, hurda eÅŸyalarÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesindeki Ã–TV muafiyetinden yararlanmak iÃ§in sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen ÅŸirketlerin birbirine sahte fatura kesmek yÃ¶ntemiyle vergi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin tespitler olduÄŸu vurgulandÄ±.Â

AkaryakÄ±t sektÃ¶rÃ¼nde ise "Enerji Petrol ÃœrÃ¼nleri AÅž" isimli daÄŸÄ±tÄ±cÄ± firmanÄ±n gerÃ§ek bir mal hareketi olmadÄ±ÄŸÄ± izlenimi bulunan yÃ¼ksek tutarlÄ± fatura alÄ±ÅŸveriÅŸinin olduÄŸu, fiziki akaryakÄ±t kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir tespitin bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen yazÄ±da, kayÄ±tsÄ±z-faturasÄ±z akaryakÄ±tÄ± piyasaya sÃ¼rmesi yÃ¶nÃ¼nden emareler bulunduÄŸu, bayileri ile birlikte sahte fatura kullanÄ±mÄ± yoluyla KDV ve Kurumlar Vergisi Ã¼zerinden vergi ziyaÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±, bÃ¶ylece devleti vergi gelirleri yÃ¶nÃ¼nde zarara uÄŸrattÄ±klarÄ±na dair belirlemeler olduÄŸu ifade edildi.Â

YazÄ±da, Tuncay Åžahin'in ortaÄŸÄ± veya yÃ¶netim kurulunda bulunduÄŸu ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ± veya yÃ¶neticileriyle amaÃ§ ve fikir birliÄŸi iÃ§inde hareket ettiÄŸine yÃ¶nelik deÄŸerlendirmeler yer aldÄ±.Â

ÅžÃ¼pheli Nurettin Paksoy'un ÅŸÃ¼pheli Murat Can'Ä±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸine yÃ¶nelik deÄŸerlendirmelerin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, Can'Ä±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Paksoy'un sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan elde edilen paralarÄ±n mali iÅŸlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ve kesilen sahte faturalarÄ±n mali kÄ±lÄ±fa uydurulmasÄ±ndan sorumlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde tespitler bulunduÄŸu belirtildi.Â

YazÄ±da, ÅŸÃ¼pheli Mustafa Åžahin'in, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hesaplarÄ±nÄ±n ayarlanmasÄ± iÅŸlerini Ã¶rgÃ¼t liderlerinden aldÄ±ÄŸÄ± talimatlar doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik tespit ve deÄŸerlendirmeler olduÄŸu ifade edildi.Â

ÅžÃ¼pheli Adnan YÄ±ldÄ±z'Ä±n, Can Holding'in kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k eylemlerinde ÅŸÃ¼pheli Murat Can ile birlikte ve ÅŸirketler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amacÄ± doÄŸrultusunda Ã¶rgÃ¼t liderleri veya yÃ¶neticileri ile amaÃ§ ve fikir birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ettikleri iddiasÄ±na yer verilen yazÄ±da, YÄ±ldÄ±z'Ä±n bandrol geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve makaron iÅŸinde Murat Can'Ä±n maÅŸasÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair gizli tanÄ±k beyanÄ±na dikkati Ã§ekildi.Â

MEHMET KENAN TEKDAÄž HAKKINDA TESPÄ°TLER

YazÄ±da, ÅŸÃ¼phelilerden Mehmet Kenan TekdaÄŸ'Ä±n, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n medya kanadÄ±ndan sorumlu olduÄŸu ve Can ailesi ile irtibat ve iltisakÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, Park Holding bÃ¼nyesinde Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilik ve hukuki danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.Â

TekdaÄŸ'Ä±n, Park Holding bÃ¼nyesinde bulunan Show TV, HabertÃ¼rk TV gibi yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Can YayÄ±n Holding'e satÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapmaya devam ettiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerine baÄŸlÄ± olarak ÅŸirketleri fiilen yÃ¶nettiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde tespitler olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

Can grubu ve Mehmet Kenan TekdaÄŸ'Ä±n, Ciner Medya Grubu'nun satÄ±n alÄ±nmasÄ± sÃ¼recinde Ã§Ä±kar birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ettiÄŸi kaydedilen yazÄ±da, Can grubu ve altÄ±nda birÃ§ok ÅŸirketin bulunduÄŸuna iliÅŸkin tespitler ile bu ÅŸirketlerin paravan ÅŸirketler olarak fatura kesme borÃ§-alacak iliÅŸkilerinin mahsuplaÅŸtÄ±rma VarlÄ±k BarÄ±ÅŸÄ± Kanunu ve kaynaÄŸÄ± belli olmayan nakit giriÅŸleri kullanÄ±larak yasa dÄ±ÅŸÄ± gelirlerin gizlenmesi, gerÃ§ek ticari iÅŸlemler ile suÃ§ gelirlerinin birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak yasal sistem iÃ§ine entegre edilmesi ile farklÄ± kiÅŸiler Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len hem ÅŸirket iÃ§i hem de yurt dÄ±ÅŸÄ± iÅŸlemler ÅŸeklinde hareket ettiklerinin tespit edildiÄŸi vurgulandÄ±.Â

YazÄ±da, ÅŸÃ¼phelilerin Ã¼zerlerine atÄ±lÄ± suÃ§larÄ± iÅŸlemiÅŸ olduklarÄ±na dair kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren somut delillerin bulunduÄŸu, yasada bu suÃ§ iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len cezanÄ±n Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶re ÅŸÃ¼phelilerin kaÃ§malarÄ±, delilleri karartma ÅŸÃ¼phelerinin bulunmasÄ±, suÃ§un aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶nemi dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda adli kontrol hÃ¼kÃ¼mlerinin yetersiz kalacaÄŸÄ±, tutuklama tedbirinin mevcut delillere gÃ¶re uygun ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olduÄŸu gerekÃ§eleriyle tutuklanma kararÄ± verildiÄŸi kaydedildi.