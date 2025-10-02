Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner tutuklandı

Haberin Devamı

Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ile Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de arasında olduğu 18 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

KARA PARA İDDİASI

Soruşturmada aralarında AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen’in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 10’u adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Atilla Ciner ile Gökhan Şen savunmalarının ardından tutuklandı. Soruşturmada, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te, Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV, Habertürk ve HT Spor gibi medya kuruluşlarını satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığını aklamaya yönelik kuvvetli tespitlerin bulunduğu öne sürülmüştü.