Can Holding soruşturması: Patron kardeşler 5 gündür firari

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Eylül’de Can Holding’e yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın arasında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturmada Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve akaryakıt şirketlerinin de arasında olduğu 121 şirketin malvarlığına el koyulmuş ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ise halen aranıyor.

Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Kara para aklama”, Cemal Can “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” iddiasıyla mahkemede tutuklandı. Mehmet Kenan Tekdağ’a ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Kara para aklamak” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü kararı verildi.

KENAN TEKDAĞ’A EV HAPSİ VERİLDİ

Sabah adliyeye götürülen Mehmet Kenan Tekdağ, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesinin alınmasını beklerken tansiyonunun yükseldiğini belirterek rahatsızlandığını söyledi. Ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi’ne götürülen Tekdağ, müdahalenin ardından tekrar adliyeye götürüldü. Tekdağ hakkında ev hapsi ve adli kontrol verildi.