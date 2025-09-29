Can Holding soruşturması Ciner’e uzandı... Park Holding’e kayyum atandı

Haberin Devamı

11 Eylül 2025’te, Can Holding’e yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen, Cemal Can tutuklanmış, Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında, Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve akaryakıt şirketlerinin de arasında olduğu yaklaşık 130 şirketin malvarlığına el koyulmuş ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra yetkisizlik kararı ile dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

KEMAL CAN TUTUKLANDI

Dosyanın yetkisizlik kararı ile gönderilmesinin ardından, Can Holding’e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, holding Yönetim Kurulu Başkanı firari Kemal Can, 25 Eylül 2025’te yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma’daki işlemleri tamamlanan Kemal Can, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Kemal Can, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” iddiasıyla tutuklandı.

Can Holding’in patronu Mehmet Şakir Can’ın arasında olduğu 3 kişi ise halen aranıyor.

CİNER’E YAKALAMA

Can Holding’e yönelik devam eden soruşturma, işinsanı Turgay Ciner’e de uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturma kapsamımda yurtdışında bulunduğu belirlenen işinsanı Turgay Ciner hakkında, dün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya kuruluşlarını satın aldığı hatırlatıldı. Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu öne sürüldü.

KAYYUM ATANDI

Bu gerekçe ile yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında 28 Eylül 2025’te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı, sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş’ye, TMSF Başkanlığı’nın yönetim kayyumu olarak atandığı belirtildi.

12 YÖNETİCİYE GÖZALTI

Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphesinin bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce operasyon yapıldığı belirtildi. Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticisi olan 12 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma yapıldığı ifade edildi.