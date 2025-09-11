Can Holding operasyonu... YÖK Başkanı Özvar'dan İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

YÖK Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin akademik ve idari faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Eğitim-öğretim süreçleri planlandığı şekilde devam etmektedir. Üniversitemiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerine, akademik kadrosuna ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir."

MEB'DEN DOĞA KOLEJİ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini duyuruldu.

CAN HOLDİNG'E OPERASYON: 121 ŞİRKETE KAYYUM KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi.

Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatılan kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetimi için idare ve yetkinlerin tümünün TMSF'ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

KAYYUM ATANAN BAZI ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"