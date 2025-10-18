Can holding dosyasında ikinci dalga

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda, İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

KENAN TEKDAĞ’A İKİNCİ KEZ GÖZALTI

Operasyon kapsamında, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, daha önceki operasyonda gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da arasında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu tespit edildi. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

Savcılığın dosyasına giren Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi raporunda, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü. Holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri AŞ ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıtdışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu öne sürüldü.

88 MİLYAR TL’LİK KAYNAĞI BELİRSİZ HAREKETLİLİK

Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistem içerisinde faaliyet yürüttüğü de ifade edildi. MASAK raporunda ise Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital ve akaryakıt şirketlerinin de arasında olduğu yaklaşık 130 şirketin malvarlığına el konulmuş ve şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştı.