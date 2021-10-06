Can Dündar'ın MİT TIR'ları davası: Cumhurbaşkanı avukatının davaya katılma talebi kabul edildi

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MİT TIR'ları davası kapsamında Can Dündar, 23 Aralık 2020 tarihinde "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İbrahim Alperen Çınar'ın "ihbar eden" olduğu davada, Can Dündar'ın "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devleti gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından savunması alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmaya, firari sanık Can Dündar katılmadı. Sanık Dündar'ın avukatı da mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. MİT Başkanlığı'nı ise avukat temsil etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Erdoğan'ın avukatı, suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle davaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar hakkındaki yakalama ve yurt dışından iade talebinin beklenmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatının suçtan zarar görme ihtimali dikkate alınarak katılma talebi kabul edildi. Duruşma 29 Aralık tarihine bırakıldı.

İDDİANAME

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İddianamede, İbrahim Alperen Çınar'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) 24 Mayıs 2017 tarihinde ihbar yaptığı belirtildi. İhbarda Can Dündar'ın, "Can Dündar Özgürüz canlı yayınında 'MİT TIR'ları savunmasını yaptı' açıklamasıyla Özgürüz isimli derginin internet adresinde video paylaşımı yapıldığı anlatıldı. Paylaşımın Adana'da 19 Ocak 2014 günü bazı araçların durdurulması ve aranması olayı ile ilgili olarak video paylaşımı olduğunun tespit edildiği, söz konusu paylaşımlarla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yayın yasağı kararı bulunduğu, bu nedenle Can Dündar'ın "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından müebbet hapsi ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.