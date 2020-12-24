Can Dündar’a 27.5 yıl hapis cezası

Mahkeme Dündar hakkında kırmızı bülten ve yurtdışından iade talebi çıkarttı. Heyet, Dündar’ın ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme yargılama gideri 7 bin 139 TL’nin Dündar’dan alınarak hazineye verilmesine, davaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarlığı için avukatlık asgari ücret tarifesi olan 8 bin 200 TL’nin sanıktan alınarak katılanlara ayrı ayrı verilmesine hükmetti. Mal varlığına el koyma kararının nihai karar kesinleşinceye kadar devamına karar verildi.