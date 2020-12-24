Can Dündar’a 27.5 yıl hapis cezası
Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve hakkında kaçak kararı verilerek mal varlığına el konulan gazeteci Can Dündar, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçlarından toplam 27,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme Dündar hakkında kırmızı bülten ve yurtdışından iade talebi çıkarttı. Heyet, Dündar’ın ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme yargılama gideri 7 bin 139 TL’nin Dündar’dan alınarak hazineye verilmesine, davaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarlığı için avukatlık asgari ücret tarifesi olan 8 bin 200 TL’nin sanıktan alınarak katılanlara ayrı ayrı verilmesine hükmetti. Mal varlığına el koyma kararının nihai karar kesinleşinceye kadar devamına karar verildi.
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