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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Can dostlarına nasıl bakmalıyız

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Can dostlarına nasıl bakmalıyız
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Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvan sahipleri ve sokak hayvanlarının bakımını üstlenen kişiler için koronavirüs tedbirlerini açıkladı:

HAYVANDAN BULAŞMIYOR

COVID-19 esas olarak insandan insana bulaşıyor. COVID-19’a yakalananlarla yakın temasları sonucu, zayıf da olsa bazı hayvanlara hastalığın bulaşma ihtimali söz konusu. Ancak şu ana kadar bu hayvanların enfeksiyonu insanlara bulaştırdığına dair bir kanıt bulunmuyor

Kedi ve köpekler hane halkı dışındaki insanlarla veya diğer hayvanlarla temastan uzak tutulmalıdır. Kedilerin diğer hayvanlarla ve insanlarla temaslarının önlenmesi için mümkün olduğunca ev dışında başıboş bırakılmalarından kaçınılmalıdır. Kedi ve köpekleri severken, her zaman genel hijyen tedbirlerine uyulmalıdır. Temas öncesinde ve sonrasında mutlaka eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.

TEMASTAN KAÇININ

Karantina süresi boyunca COVID-19 hastaları, evcil hayvanları ile yakın temastan kaçınmalı, kendi yiyecek ve içeceklerini paylaşmamalıdır. Sahibinin karantina süresi boyunca, bu hayvanların bakımlarının mümkünse başka bir yerde başka bir kişi tarafından yapılmasını sağlanmalıdır. Barınaklarda görevli kişiler ile buralara ziyaret amaçlı giden ya da buralarda gönüllü olarak görev alan hayvanseverler de evcil hayvan sahipleri için belirtilen hususlara ve kurallara mutlaka uymalıdırlar.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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