Can dostlara sıcak yuva aranıyor

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Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, 2019 yılında gerçekleşen deprem sonrası hasar raporu almıştı. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre tahliye kararı verilen hastanede yaşayan hayvanların sahiplendirilmesi için fakülte hekimleri ve öğrenciler hayvanseverlere yardım çağrısında bulundu. Veteriner Hekim Suzan Murat hayvanların sahipsiz kalmaması için çabaladıklarını belirterek, ‘’Güvenilir ailelere tek tek verip sahiplendirmeye çalışıyoruz, sosyal medyada hesap açtım oradan paylaşıyorum şu an en az 50 kedi var, 11 tanesine yuva bulduk ama henüz almadılar, burada yaşayan bir köpek vardı onu da sahiplendirdik. Bize ‘Eşyalarınızı alın bina kapatılacak’ dediler biz de bekliyoruz ve hayvanlar sahipsiz kalmasın diye onlara yer arıyoruz. Büyük olan kedileri sahiplendirmek zor oluyor, insanlar yavru istiyor, o yüzden zor süreç ama kısa sürede tek tek sahiplendirmeye çalışacağız’’ dedi.

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‘LÜTFEN ONLARI TERK ETMEYİN’

Hastanedeki kedilerin terk edilmiş kediler olduklarını söyleyen Suzan Murat, ‘’Buradaki kediler sahipleri tarafından hastanede terk edilen kediler. 6 aylık olan var 4 yaşında, 12 yaşında olan var ama genelde yetişkin kediler. Her ay en az 10 hasta kedi terk ediliyor, kampusta araba kazası, köpek saldırısı ya da hastalıktan ölüyorlar. Lütfen onları terk etmesinler, hayvanların akıbeti insanların vicdanını anlık rahatlattığı gibi iyi sonla bitmiyor. Kedilerimiz sürekli sahip arayışında. İmkânı olan duyarlı insanların bu hayvanları sahiplenip sıcak bir yuva vermelerini istiyoruz” diye konuştu.