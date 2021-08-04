Can dostlara sahra hastanesi

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), çıkan yangınlarda zarar gören hayvanlar için Antalya’nın Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ilk sahra yaşam hastanelerini kurdu. Tam teçhizatlı ilk hayvan sahra hastanelerinde, iki veteriner hekim HAYTAP gönüllüleri ile birlikte tam zamanlı hizmet vererek, yangında mağdur olan tüm hayvanlara ücretsiz tedavi uygulamaya başladı.

YANIKLARA MERHEM

Kurulan sahra hastanelerinde; muayene masaları, yoğun bakım kabinleri, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, cerrahi setler, operasyon lambası, sedye, acil müdahale ekipmanları, pansuman, sütür ve tedavi ilaç ve malzemeleri bulunuyor. HAYTAP’a yapılacak yardımlarla daha fazla sahra hastanelerinin kurulması amaçlanıyor.

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