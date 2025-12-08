Can dostlara örnek barınak

Haberin Devamı

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün verilerine göre evsiz hayvanların sayısı, dünya nüfusunun yüzde 10’una ulaşıyor. Türkiye’de ise sahipsiz köpek sayısının 6.5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanların yıllardır yinelediği ‘kalıcı çözüm’ önerisi ise değişmiyor. Kısırlaştırma odaklı, insancıl ve sürdürülebilir bir yöntemi hayata geçirecek olan yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. Bu doğrultuda Orhangazi’de uzun süredir beklenen önemli bir adım atıldı. Orhangazi Belediyesi, Cargill ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliğiyle hayata geçirilen “Orhangazi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi” hizmete açıldı.

Türkiye’de örnek gösterilecek donanıma sahip olan yeni rehabilitasyon merkezinde tam donanımlı tedavi ve ameliyat odaları, kısırlaştırma ve tıbbı müdahale birimleri, yaralı ve hasta hayvanlar için özel bakım üniteleri, geniş yaşam alanları ve doğal davranış ortamları, ecza deposu, soğuk hava depoları, geçici barınma ve beslenme bölümleri, sahiplendirme ve gönüllü eğitim ofisleri bulunuyor. Doğanın kucağında kurulu tesis, hem hayvan sağlığı hem de toplumsal farkındalık açısından bölgede bir merkez üssü özelliği taşıyor.

Orhangazi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Alptekin Özkan, tesisin zaman içinde bölge ölçeğinde hizmet vereceğini, ihtiyaç halinde uzun süreli bakım imkânı sağlayacaklarını belirtti.

HAYATA YENİDEN BAŞLAMA NOKTASI

Merkezin kuruluş sürecinde görev alan Veteriner Hekim Burak Çalışkan kısa sürede elde edilen sonuçların altını çizip, “15 Ekim’den bu yana 43 kedi ve 66 köpeği kısırlaştırdık. Yaralı ve bakıma muhtaç birçok canı tedavi ettik. Bu rakamlar, popülasyonun insancıl yöntemlerle kontrol edilmesinin en güçlü adımıdır” dedi.

Çalışkan, merkezin hedefini “Burası onların gerçek hayatlarına yeniden başlama noktası olacak” sözleriyle özetledi.

5 YAŞINDAKİ ARDA ‘ÇAKİ’Yİ EVE GÖTÜRDÜ

Açılışın en dokunaklı anı ise yakınları ile açılışa katılan 5 yaşındaki Arda Özbay ile 3 aylık kırma av köpeğinin karşılaşması oldu. Tören alanında annesini kaybettiği için sokakta tek başına yaşayan minik köpeği gören Arda, onu bir an bile tereddüt etmeden kucağına aldı. “Adı Çaki olsun” dedi ve yeni dostunu evine götürdü. Merkezin saha sorumlusu Veteriner Teknikeri Aykut Karakaş ise Çaki’nin Orhangazi Çarşı’dan alındığını, uzun süredir yalnız olduğunu söyledi.

SOKAKLAR ONLARLA GÜZELLEŞİYOR

Törende konuşan Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, “Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Sokaklar bu dostlarımızın nefesiyle güzelleşiyor. Sokak hayvanları olmasa bu memlekette yaşanmaz. Onlar bizim aslında arkadaşlarımız, can dostlarımız… Bugün köyde, şehirde kedi, köpek olmazsa yalnızlık hissedilir. Ama tabii ki bir kısım problemler yaşandı ülkemizde. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, sivil toplum örgütlerimiz, herkes bu işin nasıl olabileceği üzerinde yorum ve değerlendirmelerini yaptı. Ve Orhangazi’de de böyle güzel bir hizmet kazandırıldı” dedi.

EN ANLAMLI AÇILIŞ

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bu merkezin ‘hayatındaki en anlamlı açılış’ olduğunu vurguladı. Aydın, “Bugün sadece bir tesis değil, Orhangazi’nin merhamet kültürünü inşa ediyoruz. Bu merkez barınma, rehabilite olma ve sıcak yuvalara kavuşma yolculuğunun kalbi olacak” dedi.

36 bin metrekarelik alana kurulan merkezin şu an açık ve kapalı alanlarda 300 köpek kapasitesi bulunuyor. Daha sonra yapımı planlanan ilavelerle bu kapasite 1000 köpeğe ulaşacak.