Can dostlara başarılı ameliyat

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Anadolu Ajansı “Dünya Veteriner Hekimler Günü” dolayısıyla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Beşaltı’nın özel bir hayvan hastanesinde, bir kediye gerçekleştirilen beyin ve bir köpeğe gerçekleştirilen sinüzit ameliyatlarını görüntüledi. Türkiye’de, özellikle son 20 yılda veteriner hekimlik ile ilgili klinik çalışmalarında büyük ilerleme sağlandığına dikkati çeken Beşaltı, “Eskiden yapamadığımız birçok ameliyatları şu an yapabiliyoruz” dedi:

AYNI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

“Evcil hayvanlarda görülen hastalıkların tamamı insanlarda da görülüyor. İnsanlarda kullanılan teşhisle ilgili bütün araçları veteriner hekimlikte de kullanıyoruz. Aynı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Daha önce sınırlı alanlar vardı. Ama günümüzde dermatoloji, oftalmoloji, kardiyoloji, nöroloji gibi bütün alt birimler artık veteriner hekimlikte de var.”

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SEDYEYLE GELİP YÜRÜYEREK ÇIKIYORLAR

Veteriner hekim Dr. Nuray Beşaltı ise en büyük mutluluğunun kliniğe yürüyemez halde gelen patili dostlarının sağlıklı şekilde çıkması olduğunu söyledi. Beşaltı, “Birçok hastamız bize sedyeyle geliyor. Sedyeyle gelen hastalarımızı yürüterek göndermek bizim için en büyük mutluluk” diye konuştu.