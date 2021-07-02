‘Can dostlar’a adalet geliyor

AK Parti, hayvanları koruma önlemlerini güçlendiren ve uzun süredir üzerinde çalışılan yasa teklifini Meclis’e sundu. Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın ilk imzacı olduğu 18 maddelik teklif, Hayvanları Koruma Yasası ile Türk Ceza Yasası’nda önemli değişiklikler getiriyor. İşte o düzenlemeler...

PETSHOP YASAĞI

Teklife göre, “petshop” olarak bilinen ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmayacak. Petshoplar, kedi ve köpeklerin satışını katalog üzerinden yapabilecek. Bu hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınacak.

ARTIK SÜS DEĞİLLER

Yasadaki ‘Ev ve süs hayvanı’ tanımındaki ‘süs’ kavramı, hayvanın süs gibi değerlendirilmesi etik görülmediğinden çıkarılıyor. Öldürme, işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar ile dövüştürenlere idari ceza yerine adli yaptırım uygulanacak.

ÖLDÜRMEYE 4 YIL

Yasaya ‘suç’ olarak eklenecek tanımlar ve cezalar ise şöyle: “Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis. Bir hayvanın neslini yok edene 5 yıldan 10 yıla kadar hapis. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye 6 aydan 4 yıla kadar hapis.

TECAVÜZE 3 YIL

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunana 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasızca ve zalimce muamelede bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis. Hayvanları dövüştüren kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası.”

TERK EDİLEMEYECEKLER HACZEDİLEMEYECEKLER

Hayvan sahiplerinin sorumluluk alanı genişletiliyor ve her türlü terk eylemi yasak kapsamına alınıyor. Sahipli kedi ve köpekler dijital kimlik ile kayıt altına alınacak. Böylece sahipsiz hayvan üremesindeki kontrolsüz artışın önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca ev hayvanları, sahiplerinin borcu nedeniyle haczedilemeyecek.

YUNUS PARKI YASAK

Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ile işletilmesi yasak olacak. Mevcut işletmelerdeki hayvanlar doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiye edilecek.

TEHLİKELİ TÜRLER

Yeni düzenlemeye kadar tehlikeli kabul edilen türler: “Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ve bunların melezleri.”

ÇELİK: BU TEKLİF GÜÇLÜ BİR MESAJ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, teklifin Meclis kapanmadan ele alınması için AK Parti grubuna talimat verdiğini belirterek, “Hayvan dostlarımızın mal ve eşya olmadığını, can olduğunu ifade eden bir teklif. Kendi varoluşumuzu anlamlandırmak olarak da çok güçlü bir mesaj olarak değerlendiriyoruz” dedi.

DANIŞTAY’DAN ÖRNEK KARAR

Hayvanseverler ile sokak hayvanları için bir güzel haber de Danıştay’dan geldi. Konya 1. İdare Mahkemesi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan F. Boğaz’a, Karatay Belediyesi’ne karşı açtığı davada, “idarenin hizmet kusuru” nedeniyle 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Temyiz yolu kapalı olan karar kesinleşti. Danıştay 8. Dairesi kararında, mevzuat gereği sahipsiz hayvanların korunması, bakımı, kısırlaştırılması, kontrolü, saldırgan olanların eğitilip sahiplendirilmesinin devletin görevi olduğunu, ilçe belediyesinin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği’nin de “hizmet kusuru olduğunu” vurguladı. (Oya ARMUTÇU/ ANKARA)

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara