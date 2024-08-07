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Can Atalay’dan Meclis’e başvuru: Özlük haklarımı iade edin

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#Can Atalay#TBMM#Anayasa Mahkemesi
Can Atalay’dan Meclis’e başvuru: Özlük haklarımı iade edin
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 07:00

GEZİ davasından tutuklu iken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararı üzerine özlük haklarının iade edilmesi talebiyle Meclis Başkanlığı’na başvurdu.

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Atalay, Marmara (Silivri) Cezaevi’nden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a faksla gönderdiği dilekçede, AYM’nin Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararını anımsattı.

‘YOK HÜKMÜNDE’

Vekilliğinin düşürülmeye çalışılmasının “yok hükmünde olduğunu” belirten Atalay, dilekçesinde, “AYM’nin sözü edilen son kararında, hakkımda ‘Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının varlığını sürdürdüğünün kabulü de mümkün değildir’ saptamasını önemle dikkatinize sunmak isterim. TBMM’nin itibarının ve hukukunun daha fazla zarar görmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, Anayasa Mahkemesi’nin açık kararları doğrultusunda öncelikle özlük haklarımın iadesi ve tesisi için gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesini Anayasa’nın 2, 138, 153, 158’inci maddeleri uyarınca talep ederim” talebinde bulundu. 

 

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#Can Atalay#TBMM#Anayasa Mahkemesi

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