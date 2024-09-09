Can Atalay’da 2. çağrı reddedildi

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Başvuruyu yapan CHP Meclis Grup Yönetimi’ne gönderdiği yanıtta, 10 Eylül Salı günü için yapılan ikinci olağanüstü toplantı talebini uygun bulmadığını bildiren Kurtulmuş yanıtında, Meclis Genel Kurulu’nda konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığını, aynı konuda ikinci kez olağanüstü toplantı talep edilemeyeceğini, ayrıca yargıdan Meclis’e kesin bir hüküm yazısı gelmediğini, Anayasa Mahkemesi’nce Meclis’e doğrudan gönderilen bir karar da olmadığını belirtti.

CHP’DEN TEPKİ

Çağrının reddedilmesine CHP’den “Bu, Meclis’in itibarına da milletvekili haklarına da ülkemiz ve Meclis’imizin tarihine de bir hakaret. Anayasa’ya, içtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur” tepkisi geldi.