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Can Atalay için gözler Meclis’te

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#Can Atalay#Meclis#AYM
Can Atalay için gözler Meclis’te
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararında, TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının “yok hükmünde olduğu” tespitinin ardından gözler bir kez daha Meclis’e çevrildi.

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 AYM kararında, Yargıtay’ın ihlal kararlarına direnme şeklinde karar veremeyeceği, TBMM Başkanlığı’na bu kararın uygulanmasının anayasal zorunluluk olduğu belirtildi.

TAHLİYE BEKLENTİSİ

Muhafelete ve Atalay’ın avukatlarına göre, Atalay’ın derhal tahliye edilmesi, TBMM’nin de olağanüstü toplanarak Atalay’ın milletvekilliğini yeniden kazandırması gerekiyor. Daha önce AYM’nin ihlal kararlarını uygulayan TBMM’de CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun vekillikleri yeniden kazandırılmıştı. CHP Lideri Özgür Özel de derhal tahliye ve Meclis’te yemin çağrısı yaptı.

UÇUM: İCRAİ YETKİSİ YOK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu görüşlerin aksine “icrai yetkisi yok” dediği AYM kararına ilişkin şu mesajı paylaştı: “Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun önceki ihlal kararlarını gerekçe göstererek ilgili milletvekilinin hükümlü olduğu dosya kararının kesinleşmediği sonucuna ulaşması pozitif hukuku tanımamak demektir. Hiçbir ilgili merci hukuken AYM’nin bu kararına göre hareket etmek ve işlem yapmak mecburiyetinde değildir.”

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#Can Atalay#Meclis#AYM

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