Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Ataklı'nın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinde, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve sözlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu savunan Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ataklı hakkında "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.