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Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

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#Milliyetçi Hareket Partisi#MHP#Can Ataklı
Can Ataklıya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 18:51

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Can Ataklı hakkında, "yurt dışı çıkış yasağı" ve imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Ataklı'nın, soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındı.

İfadesinde, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve sözlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu savunan Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Ataklı hakkında "imza atma" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

 

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#Milliyetçi Hareket Partisi#MHP#Can Ataklı

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