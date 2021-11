Can Ataklı'nın yargılandığı dava ertelendi

Haberin Devamı

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Can Ataklı katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada KADEM avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirtirken, sanık avukatı ise mütalaanın açıklanmasının ardından savunma yapacaklarını söyledi. Mahkeme, dosyanın incelemeye alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Canan Sarı, Can Ataklı hakkında açılan davanın detaylarına değinerek, Can Ataklı'nın kişi, hak ve özgürlüklerini, dini inançları hiçe sayarak suç işlediğini söyledi. Avukat Sarı "KADEM olarak, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşan nefret içerikli söylemleriyle Can Ataklı’nın, toplum içinde ayrımcılığa sebebiyet verdiğine, kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tek tipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Bizler, basın mensuplarının, toplum önünde konuşurken daha dikkatli davranmakla yükümlü olduklarına ve söz konusu eylemin açıkça ayrımcılık teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu nedenle Can Ataklı, üzerine atılı suçtan cezalandırılmalıdır. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı verdiğimiz mücadelede siz değerli basın mensuplarını yanımızda görmek isteriz" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 23 Mart tarihinde özel bir televizyon programında yayın yapan Can Ataklı’nın uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.