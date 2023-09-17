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Can alan kutlama: 7 aylık Bayram bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#Kilis#Düğün#Kutlama
Can alan kutlama: 7 aylık Bayram bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2023 12:32

Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşamını yitirdi. Bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, silahı ateşleyen A.K. gözaltına alındı.

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Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.

Can alan kutlama: 7 aylık Bayram bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

MİNİK BAYRAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Mert’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Can alan kutlama: 7 aylık Bayram bebek hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Öte yandan olay yerinde çok sayıda boş fişek bulan polis ekiplerinin, tüfeği ateşlediğini belirleyerek gözaltına aldığı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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#Kilis#Düğün#Kutlama

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