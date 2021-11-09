‘Çamur atma özgürlüğü yok’

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Gül, insan için bütün hakların üzerinde yaşam hakkı bulunduğunu, bu hakkında sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını vurguladı ve "İnsan için yaşamak hakkını anlamlı kılan insan onuruna saygının mütemadiyen korunmasıdır. Doğuştan gelen hak ve özgürlüklerin tanınmasıdır. İnsanın istediği gibi inanması, inandığı gibi yaşayabilmesidir. Hukukun işlevi, bütün bu hakları koruması, en asli görevidir. Bizim için de siyaseti anlamlı kılan, insanı hak ve özgürlükleriyle yaşatmaktır" diye konuştu.

‘HUKUK ARKADAN GELSİN’ OLMAZ

Geçmişten ders çıkarmanın gerektiğini, hukuk devleti ilkesinin demokrasi açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Gül, "Bizim rehberimiz hukuktur, bizim rotamız hukuktur, bizim kılavuzumuz hukuktur. 'Biz yapalım hukuk arkadan gelsin' değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışı içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

462 BİN DOSYA

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Ceza Muhakemesi Kanunu'nda, 2017'de, insanların haksız, temelsiz ve yersiz suçlamalara maruz kalmaması adına değişiklik yapıldığına işaret eden Gül, bugüne kadar 462 bin dosyada "soruşturmaya yer olmadığına" dair karar verildiğini söyledi. Kimsenin kimseye çamur atma özgürlüğü bulunmadığını dile getiren Gül, "84 milyon vatandaşımızın dünya görüşü, yaşam tarzı, mezhebi, meşrebi, etnik kimliği ne olursa olsun şerefi, onuru, itibarı devlete emanettir. İnsanın lekelenmeme hakkı da bütün insanlığın hakkıdır" dedi.

‘CÜBBEYLE SİYASET OLMAZ’

YARGI bağımsızlığına, yargı makamlarınca verilen kararların uygulanmasının önemine dikkat çeken AYM Başkanı Arslan da şunları söyledi: “Hakim ve savcılarımızın anayasal ve yasal yetkilerini aşabilecek ve yargıyı siyasi polemik içerisine çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir. Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak gerekiyor zira yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi ancak bu ilkeleri, anayasal esasları hayata geçirdiğimizde korunabilecek temel değerlerdir.”