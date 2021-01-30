Çamur aktı

Vatandaşlar, son iki gündür Antalya’da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Arkadaşlarıyla birlikte Düden Parkı’na gezmeye gelen Zekiye Paracan, çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini söyledi.