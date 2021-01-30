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Gündem
İbrahim LALELİ / DHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çamur aktı

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Çamur aktı
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Antalya’da Düden Şelalesi’nin Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşlar, son iki gündür Antalya’da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Arkadaşlarıyla birlikte Düden Parkı’na gezmeye gelen Zekiye Paracan, çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını ifade etti. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini söyledi.

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