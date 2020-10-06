DHA
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Çamlıca televizyon kulesinde açılış öncesi ışıklar test edildi
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde açılış öncesinde ışıklar test edildi. Kulenin dışında yapılan çeşitli ışıklandırmalar ve Türk bayrağı görsel şölen oluşturdu.
Yakın zamanda açılması beklenen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde açılış öncesi ışıklar test edildi. 2016 yılının Mart ayında yapımına başlanan, 369 metre yapısal yükseklikte olan kulede çeşitli ışıklandırmalar yapıldı. Ayrıca kulede Türk Bayrağı şeklinde yapılan ışıklandırmalar görsel şölen oluşturdu.
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