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Çamlıca Kulesi’ne 3 yılda 1.8 milyon ziyaret

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#Çamlıca Kulesi#Ziyaret#Abdulkadir Uraloğlu
Çamlıca Kulesi’ne 3 yılda 1.8 milyon ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:00

İstanbul’un yeni simgelerinden olan ve İstanbul’un Fethi’nin 568’inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Tayyip Endoğan tarafından hizmete alınan Çamlıca Kulesi, 3 yılda 1.8 milyon kişiyi ağırladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi’nin dünyada 100 adet FM radyo yayınının aynı noktadan yapılabildiği tek yer olduğunu söyledi.

369 METRE UZUNLUĞUNDA

369 metre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 587 metre yükseklikteki kulenin açıldığı 29 Mayıs 2021’den beri ziyaretçi akınına uğradığını, ortalama gezi süresinin 1.5 saate ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “Ziyaretçi sayısında artış, şehrin yükselen turizm potansiyelini de ortaya koyuyor” dedi.

AY’A SEYAHAT

Çamlıca Kulesi’nde geçtiğimiz aylarda en gelişmiş insansı robotlardan biri olan Sophia’nın da radyodan canlı yayın yaparak bir ilke imza atıldığını hatırlatan Uraloğlu, “Ay’ın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital tema park Hedef Ay ile de ziyaretçiler keyifli zaman geçiriyor” ifadelerini kullandı. 

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#Çamlıca Kulesi#Ziyaret#Abdulkadir Uraloğlu

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