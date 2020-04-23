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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 22:53,Son Güncelleme:

Çamlıca Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı için ezan okundu

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Çamlıca Camii'nde Ramazan'ın ilk teravih namazı için ezan okundu
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Ramazan nedeniyle Çamlıca Cami'nde ilk teravih namazı için ezan okundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cemaat camilerde teravih namazı kılamadı. Caminin minareleri arasına “Hoş geldin ya şehr-i Ramazan" ve “Oruç arındırır" mahyaları yazıldı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı. Oluşan görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.

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