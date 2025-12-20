×
HABERLER Gündem Haberleri

Camiye pitbull girdi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı!

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Cuma Namazı#Pitbull
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 11:59

Kocaeli’de cuma namazı öncesinde bir camiye başıboş pitbull cinsi köpeğin girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Cami içinde bir süre dolaşan köpek, vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

