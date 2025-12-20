×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Çayırova#Cami
Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 19:50

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, cuma namazı öncesinde vaazın sürdüğü esnada pitbull cinsi bir köpek camiye girdi. Olayın ardından yakalanan köpeğin sahibi N.U. hakkında, hayvanı çevre için tehlike oluşturacak biçimde serbest bırakmak gerekçesiyle adli işlem başlatıldı; ayrıca idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda köpeğin sahibinin N.U. olduğu tespit edildi. N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da idari yaptırım uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Çayırova#Cami

BAKMADAN GEÇME!