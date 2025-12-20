Camiye giren pitbullun sahibine adli ve idari işlem yapıldı

Haberin Devamı

Olay, dün cuma namazı hazırlıklarının sürdüğü sırada meydana geldi. Tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi. Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda köpeğin sahibinin N.U. olduğu tespit edildi. N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da idari yaptırım uygulandı.