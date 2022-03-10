Camisiz minare: Gelen fotoğrafını çekiyor... 'Yıkmaya kıyamadık'

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İlçenin kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle tahrip olunca 2000 yılında vatandaşlar tarafından yıkılıp, farklı bir noktaya aynı isimle yenisi yapıldı. Mahallelinin isteği üzerine sağlam olan minare ise yerinde kaldı. Camisiz minare zamanla mahallenin sembolü oldu. Minare, mahalleyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekmeye başladı.



‘YIKMAYA KIYAMADIK’



Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve caminin yapıldığını söyledi. Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da mahallemize ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

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