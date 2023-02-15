Camilerin yıkıldığı Hatay'da depremzedeler halı sahada namaz kılıyor

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binaların yanı sıra camiler de yıkıldı. Antakya ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eskiden köy statüsünde olan Madenboyu Mahallesi'ndeki cami de yıkıldı. Depremzedeler vakit namazlarını mahalle meydanındaki suni çim sahada kıldı.

"GÖNÜLLÜ İMAMLIK YAPIYORUM"

Namazı kıldıran hafız Abdülsamet Akkaya, ''Babam imam ama mahalle halkına gelen yardımları dağıtıyor. Ben de gönüllü imamlık yaparak, hafız olduğum için öğle namazını kıldırdım'' dedi.

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Mahallede 2 cami olduğunu söyleyen Akkaya, ''Birisi hasarlı, diğerinde herhangi bir şey yok. Köy içindeki hasarlı olduğundan burada suni çim sahada namaz kıldırıyoruz. Elektrik şu an yok. Elektrik olduğunda ezan da okuyoruz. Diğer cami ibadete açık ama köy girişinde ana yola yakın'' ifadelerini kullandı.