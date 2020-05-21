Camilere bir çirkin saldırı daha! Müftülükten flaş karar

İzmir’de dün bazı ilçelerin camilerinin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce ‘Çav Bella' şarkısının çalınması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

YİNE ŞARKI ÇALINDI

Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Banu Özdemir isimli şahıs da ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı. Bugün de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından korsan olarak bazı camilerin hoparlörlerinden Selda Bağcan’ın şarkısı çalındı.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu ikinci olayın ardından İzmir İl Müftülüğü açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*20 Mayıs Çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

MERKEZİ EZAN SİSTEMİNE ARA VERİLDİ

İzmir Müftülüğü, dün yaşanan olayın ardından bugün ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması nedeniyle inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı paylaşımları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir."