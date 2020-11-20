Camiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?

Camiler açık mı sorusu, kısıtlamalar arasında camilerin olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, kısıtlamalardan dolayı camiler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

CAMİLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor. Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor.