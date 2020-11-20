Camiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?
Camiler açık mı sorusu koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok kişinin zihnindeki soru olmaya devam ediyor. 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle pek çok konuda uygulanacak olan kısıtlamalar arasında camiler için bir karar olup olmadığını merak eden pek çok kişi, camiler açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Camiler açık mı sorusu, kısıtlamalar arasında camilerin olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, kısıtlamalardan dolayı camiler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor. Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor.
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