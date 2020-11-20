MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCamiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?
GeriGündem Camiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Camiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Camiler açık mı? 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı?
Abone Olgoogle-news

Camiler açık mı sorusu koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok kişinin zihnindeki soru olmaya devam ediyor. 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle pek çok konuda uygulanacak olan kısıtlamalar arasında camiler için bir karar olup olmadığını merak eden pek çok kişi, camiler açık mı sorusuna cevap arıyor. Peki, 20 Kasım Cuma namazı kılınacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Camiler açık mı sorusu, kısıtlamalar arasında camilerin olup olmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, kısıtlamalardan dolayı camiler açık olacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

CAMİLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri arasında camilerle ilgili herhangi bir karar bulunmuyor. Ancak camilerde sosyal mesafe ve kurallara uyarak ibadet süreci devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle