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Camiden elektrik kablolarını çaldılar: O anlar kamerada

#Hırsızlık#Başakşehir#Kablo
Camiden elektrik kablolarını çaldılar: O anlar kamerada

Başakşehir'de camiye döşenmek için hazırlanan kabloları çalan iki hırsız polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Başakşehir'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisine 26 Mayıs'ta gelen iki hırsız döşenmek için hazırlanan ve 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen elektrik kablolarını çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir araçla camii önüne gelen hırsızların çaldıkları kabloları otomobilin bagajına koyduktan sonra ortadan kayboldukları gördü. Hırsızların izini süren polis, 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan operasyonda olayı gerçekleştirdiklerini tespit edilen Anıl Ş.(29), ile Emre Y.(26)'yi Sultangazi'de gözaltına aldı.

Camiden elektrik kablolarını çaldılar: O anlar kamerada

Şüphelilerden Anıl Ş.'nin daha önceden 15 kez, Emre Y.'nin ise 14 kez poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Camiden elektrik kablolarını çaldılar: O anlar kamerada

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#Hırsızlık#Başakşehir#Kablo

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