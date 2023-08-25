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Camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtılar: 1 ölü, 3'ü ağır 9 yaralı

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#Samsun#Çarşamba#Silahlı Saldırı
Camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtılar: 1 ölü, 3ü ağır 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 17:27

Samsun’un Çarşamba ilçesinde M.B., C.B. ve M.B., cuma namazını kılıp camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Silahlı saldırıda Hasan Gül hayatını kaybederken, 3 'ü ağır 9 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Melik Camisi’nde cuma namazı sonrasında meydana geldi. Otomobille cami önüne gelen M.B., C.B. ve M.B. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı.

Saldırıda, mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtılar: 1 ölü, 3ü ağır 9 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralıdan Burakhan Gül’ün tedavisi bu hastanede devam ederken, Yusuf Gül ve Furkan Aydın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Samsun#Çarşamba#Silahlı Saldırı

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