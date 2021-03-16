MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCamiden çaldığı ses cihazını kefene sardı! O anlar kamerada
GeriGündem Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı! O anlar kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 14:49 | Son Güncelleme:

Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı! O anlar kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı! O anlar kamerada

Diyarbakır'da öğlen vakti bir camiye giren hırsız, 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı. Hırsızın, cihazı cami içerisindeki kefene sarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesindeki bir camide yaşandı. İddiaya göre, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi. Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin TL değerindeki ses cihazını çalarken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı O anlar kamerada

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi