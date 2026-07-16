Camideki yardım kutusunu kırdı: 200 bin TL'yi alıp kaçtı

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Olay, saat 07.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Yokuşlar Cami’nde meydana geldi. Camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeride bir süre dolaştı. Yardım kutusunu gören şüpheli, önce kutunun üzerindeki kilitleri açmaya çalıştı. Kutuyu açmayı başaramayan şüpheli camiden çıkarak sokaktan kaldırım taşı aldı. Taşla yeniden camiye giren şüpheli, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurarak kırdı.
‘ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK’
Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Yokuşlar Cami Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, “Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü” dedi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.