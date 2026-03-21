Camide çıplak çekim skandalı! Adliyeye sevk edildi, saçları dikkat çekti

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 14:01

Bursa’nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sanal medyada paylaşan Emircan Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, ramazan ayında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. Emircan Y., camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.’nin sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

‘PİŞMANIM’

Emircan Y. ifadesinde, “Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

SAÇLARINI SARIYA BOYADI

Şüphelinin bahse konu olan videoda saçlarının siyahken sarıya boyamış olması da dikkat çekti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
