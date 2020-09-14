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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Camideki imam odasına kapıyı kırıp girdi, eşyalara zarar verdi

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Camideki imam odasına kapıyı kırıp girdi, eşyalara zarar verdi
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, şizofreni hastası olduğu ileri sürülen M.C., girdiği camide imamın odasındaki eşyalara zarar verdi. Sabah namazı için camiye gelen bekçiler, sesi duyup, girdikleri odada M.C.'yi etkisiz hale getirip, yakaladı.

Olay, bu sabah, Tevfik Hoca Camisi’nde yaşandı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen M.C. camiye gelip, imam odasına kapıyı kırarak, girdi. Odadaki eşyaları kıran M.C, tavan kaplamalarına da zarar verdi. Sabah namazı kılmak için camiye gelen mahalle bekçileri, duydukları sesler üzerine girdikleri odada M.C. ile karşılaştı. Bekçiler, M.C.'yi etkisiz hale getirip, polis merkezine götürdü. M.C. işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay caminin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde M.C.'nin imamın odasının kapısını tekmeleyerek kırdığı ve içeri girdiği, daha sonra ise bekçilerin M.C.yi yakalayıp, camiden çıkardığı anlar yer alıyor

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