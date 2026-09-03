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Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden oldu! Savcılık soruşturma başlattı: Vicdansız adam gözaltına alındı

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#Cami#Kedi#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 13:44

Erzurum'da camide bir kişi namaz kıldığı sırada önüne gelen kediyi tekmeledi. Savrulan kedi imamın başına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

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Erzurum'da bir camide yatsı namazı sırasında cemaatten bir kişinin tekmelediği kedi, savrulup, imamın başına çarptı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kediye tekme atan kişi gözaltına alındı.

Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden oldu Savcılık soruşturma başlattı: Vicdansız adam gözaltına alındı

Aziziye ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesi yakınında bulunan Adalar Camisi'nde cemaatin yatsı namazı kıldığı sırada içeriye bir kedi girdi. Bir süre camide dolaşan kedi, farz için saf tutan cemaatin yanına geldi. Bu sırada cemaatten biri, ayağının yanındaki kediye tekme attı.

Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden oldu Savcılık soruşturma başlattı: Vicdansız adam gözaltına alındı

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Savrulan kedi, namazı kıldıran imamın başına çarpıp düştü. İmam, hiçbir şey olmamış gibi secdeye gidip namaza devam ederken, yaşananlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden oldu Savcılık soruşturma başlattı: Vicdansız adam gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kediyi tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

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Camideki görüntü sosyal medyada infiale neden oldu Savcılık soruşturma başlattı: Vicdansız adam gözaltına alındı

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#Cami#Kedi#Erzurum

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