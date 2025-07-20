×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Camideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı! Secde ederken arkasından geldi, defalarca bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Camide Cinayet#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 11:11

Kayseri'de dün kan donduran bir cinayet vakası yaşanmıştı. Yasin Ş.'nin (32), daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nu (63) camide namaz kılarken bıçaklayarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde meydana geldi. Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu’nun ikindi namazına gittiği camiye geldi.

Camideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Secde ederken arkasından geldi, defalarca bıçakladı

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yasin Ş. yanında getirdiği bıçakla, namaz kılan Tanrıkulu’nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Şevki Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Ş. ise polise teslim oldu. Polis ekipleri caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu’nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Camideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Secde ederken arkasından geldi, defalarca bıçakladı

KORKUNÇ OLAY KAMERADA

Öte yandan, yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yasin Ş.’nin namaz kılan Şevki Tanrıkulu’na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.’nin bir süre sonra Tanrıkulu’na yeniden saldırdığı da kameraya yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

Camideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Secde ederken arkasından geldi, defalarca bıçakladı

Camideki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Secde ederken arkasından geldi, defalarca bıçakladı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Camide Cinayet#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!