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"Camide minibüs yıkama" uyarısı kavgayla bitti, muhtar yaralandı

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#Camide Minibüs Yıkama#Tartışma#Bıçaklı Saldırı
Camide minibüs yıkama uyarısı kavgayla bitti, muhtar yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 17:01

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüs şoförü C.D., kendisini camide aracını yıkamaması yönünde uyaran mahalle muhtarı Mustafa Kemal Dönmez'i bıçakla yaraladı.

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Ergene’nin Marmaracık Mahallesi’nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip tarafları ayırdı. C.D. kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez’i bıçakladı.

Camide minibüs yıkama uyarısı kavgayla bitti, muhtar yaralandı

MUHTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Camide Minibüs Yıkama#Tartışma#Bıçaklı Saldırı

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