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Camide imparator yazıtı

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#Antalya#Cami#Yazıt
Camide imparator yazıtı
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Antalya’nın Korkuteli ilçesinin Kozağacı Mahallesi’ndeki caminin avlusunda, üzerinde Afrika kökenli ilk Roma İmparatoru Severus’un isminin geçtiği yazıt ve sütuna ait parçaların musalla taşı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

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Muhtar Şükrü Akar, mahallede çok sayıda taşınmaz kültür varlığı olduğunu Roma dönemine ait yazıt ve sütun parçasının da uzun süredir Kozağacı Camisi’nin avlusunda musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

İHBAR KABUL ETTİK

Konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Elmalı Müze Müdürü Tahir Aksekili ise “Konuyu ihbar kabul edip bölgede inceleme yapacağız. Birçok köyde inceleme yaptık, bazı eserleri koruma altına aldık ancak Kozağacı’na gitmemiştik. Süreci hızlandırıyoruz” diye konuştu. 

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#Antalya#Cami#Yazıt

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