Camide imparator yazıtı

Haberin Devamı

Muhtar Şükrü Akar, mahallede çok sayıda taşınmaz kültür varlığı olduğunu Roma dönemine ait yazıt ve sütun parçasının da uzun süredir Kozağacı Camisi’nin avlusunda musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

İHBAR KABUL ETTİK

Konuyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Elmalı Müze Müdürü Tahir Aksekili ise “Konuyu ihbar kabul edip bölgede inceleme yapacağız. Birçok köyde inceleme yaptık, bazı eserleri koruma altına aldık ancak Kozağacı’na gitmemiştik. Süreci hızlandırıyoruz” diye konuştu.