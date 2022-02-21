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Camide imamı bıçaklayan şüpheli yakalandı

#Bursa#Polis#Osmangazi
Camide imamı bıçaklayan şüpheli yakalandı

BURSA'da, hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen camide Kuran kursunda imam hatip Halil Okumuş'u (56) bıçakla yaralayan S.K. (42), yakalandı. S.K. ifadesinde camiye barınma amacıyla girdiğini öne sürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii’nin içindeki Kur'an kursu bölümünde, hırsızlık amacıyla içeri girdiği öne sürülen kişiyi fark eden imam hatip Halil Okumuş, müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında Okumuş’u 3 yerinden bıçaklayan şüpheli kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Okumuş, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. S.K., Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyete götürülen S.K. ifadesinde, "Camiye barınmak amacıyla girmiştim. İmam beni hırsız sandı. Kavga etmeye başlayınca bıçakladım. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi.

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Halil Okumuş'un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Camide imamı bıçaklayan şüpheli yakalandı

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#Bursa#Polis#Osmangazi

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