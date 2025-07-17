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Camide ilginç olay! Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı

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#Namaz#Samsun#İlkadım
Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 16:27

Samsun'da bir camiye öğle namazından önce girerek sızan 40'lı yaşlardaki şahıs, cemaatin tüm çabalarına rağmen uyanmayınca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu değerlendirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, öğle namazından önce camiye girerek yere uzanıp uyudu. Namaz sırasında ve sonrasında şahsın uyanmaması üzerine cemaat, şahsı kendi imkanlarıyla uyandırmaya çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsa kimlik ve sağlık kontrolü yaptı. İlk müdahalesi cami içinde yapılan şahıs, sedyeyle ambulansa alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı

Cami cemaati, adamın kendilerinden önce camiye girip uyuduğunu, namaz kılmalarının ardından şahsı uyandırmaya çalıştıklarını fakat uyandıramayınca 112'yi arayıp durumu yetkililere bildirdiklerini söylediler.

Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı

Şahsın alkollü olduğunu belirten cemaat, kendisini ilk defa camilerinde gördüklerini sözlerine ekledi.

Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı
Camide ilginç olay Alkollü olduğu iddia edildi: Sızıp kalınca ambulansla hastaneye kaldırıldı

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#Namaz#Samsun#İlkadım

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