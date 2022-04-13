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Camide hırsızlık! Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar

#Hırsızlık#Cami#Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahur vakti yapımı devam eden camiye girip kubbe kaplamasında kullanılan 151 parça alüminyum malzemeyi çalan 4 şüpheli, aynı gün iftar saatlerinde yakalanıp tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde 8 Nisan günü sahur vakti, yapımı devam eden caminin avlusuna giren kişiler, kubbe yapımında kullanılan maddi değeri 30 bin lira olduğu belirtilen 151 parça alüminyum malzemeyi çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin avludaki alüminyum malzemeleri kucaklayarak taşıdıkları ve bahçe duvarının dışında bekleyen diğer 2 kişiye verdikleri görüldü.

Camide hırsızlık Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar


Mahallelinin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Caner Yüzer (20), Çağrı Burgu (20), Eray Baskıncı (31) ve Berkay Hızlı (22) olduğunu belirledi. Şüpheliler, aynı gün iftar saatlerinde adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir bölümü bulunarak cami yönetimine teslim edildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Camide hırsızlık Sahurda çaldılar, iftarda yakalandılar

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#Hırsızlık#Cami#Balıkesir

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