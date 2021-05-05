Camide eylem yorumu: ‘Kuytul, FETÖ’yü savunan bir kişi’
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Gaziantep’te cami içerisinde bir bekçinin olaylara müdahale ederken biber gazı kullanmasına yönelik, “Yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personelimizin de orada bulunduğunu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişiyle ilgili gerekli işlemler de başlatıldı” dedi.
Aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Çataklı’nın Gaziantep’te yaşanan olayla ilgili değerlendirmesi özetle şöyle: “Alparslan Kuytul kimdir? Bu kişi, din kisvesi altında, dini istismar eden bir kişi, FETÖ’yü savunan,15 Temmuz’u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye’nin menfaatine ne varsa her fırsatta bunu provoke etmeye çalışan, güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelme çabası içinde olan bir kişi. Furkan Vakfı’nın yöneticiliğini yaptığı sırada orayı da istismar eden, kurban derilerini de yolsuzluk yaparak kullanan bir kişi.”
Öte yandan Gaziantep’te camilerde ‘itaatsizlik eylemi’ başlattıkları için gözaltına alınan ve ‘polise mukavemet’ten işlem başlatılan 76 kişi serbest bırakıldı.
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