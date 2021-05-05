Camide eylem yorumu: ‘Kuytul, FETÖ’yü savunan bir kişi’

Aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Çataklı’nın Gaziantep’te yaşanan olayla ilgili değerlendirmesi özetle şöyle: “Alparslan Kuytul kimdir? Bu kişi, din kisvesi altında, dini istismar eden bir kişi, FETÖ’yü savunan,15 Temmuz’u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye’nin menfaatine ne varsa her fırsatta bunu provoke etmeye çalışan, güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelme çabası içinde olan bir kişi. Furkan Vakfı’nın yöneticiliğini yaptığı sırada orayı da istismar eden, kurban derilerini de yolsuzluk yaparak kullanan bir kişi.”

Öte yandan Gaziantep’te camilerde ‘itaatsizlik eylemi’ başlattıkları için gözaltına alınan ve ‘polise mukavemet’ten işlem başlatılan 76 kişi serbest bırakıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara