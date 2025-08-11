×
Camide duvardan sıva ve tuğla parçaları koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Camide duvardan sıva ve tuğla parçaları koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 15:20

Manisa'nın Gördes ilçesinde yatsı namazını kılmak için gittikleri camide mihrabın üst bölümünde duvardan kopan tuğla ve sıva parçaları üzerlerine düşen Mevlüt Altungeyik hayatını kaybedetti, İbrahim Kara yaralandı.

Olay, dün yatsı namazında Gördes'in kırsal Kobaklar Mahallesi camisinde meydana geldi. Namazı kıldıktan sonra mihrabının üst kısmındaki duvarda inceleme yapan Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara'nın üzerine kopan sıva ve tuğla parçaları düştü. Altungeyik ve Kara yaralanırken, iihbar üzerine camiye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralıdan Mevlüt Altungeyik, bu sabah hayatını kaybetti.

DEPREMLE İLİŞKİSİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Cami mihrabının üst kısmındaki hasarın Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilişkisinin olup olmadığı araştırıldığı bildirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

